1. İncelirsiniz ve Enerji Dolu Olursunuz. Aldığınız birkaç kiloyu vermek yeni yıl hedef listenizde ilk sırada mı? Veganlar, ortalama olarak et yiyenlere göre 10 kiloya kadar daha zayıftır. Sizi yorgun hissettiren sağlıksız yağlı yemeklerin tersine, vegan beslenmek sizi enerji dolu hissettirir ve aşırı kilolardan temelli olarak kurtulmanızın en sağlıklı yoludur.

Veganlık, bir beslenme eğilimi olarak oldukça fazla ilgi görüyor. Veganlık ya da veganizm, hayvansal gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddetme anlamına geliyor. İşte size vegan olmak için 10 neden...