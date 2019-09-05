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Vegan ve vejetaryenlerde 'kalp rahatsızlığı riski daha düşük, felç riski daha yüksek'

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Uzmanlar, vegan ve vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerde kalp rahatsızlıklarının daha az görüldüğünü ama felç riskinin ise et yiyenlere kıyasla daha fazla olduğunu söyledi.
Vegan ve vejetaryenlerde 'kalp rahatsızlığı riski daha düşük, felç riski daha yüksek'

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre vegan ve vejetaryenlerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski, et yiyenlere oranla %22 daha düşük. Kırmızı et yemeyip yalnızca balık yiyenlerde (peskateryanlarda) ise oran %13 daha düşük olarak kaydedildi.

Ama araştırmacılar vegan ve vejetaryenlerin, et yiyenlere oranla felç olma riskleri ise beşte bir kat daha fazla. Uzmanlar bunun kısmen vitamin eksikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor.

İngiltere Tıp Dergisi'nde (British Medical Journal) yayımlanan araştırma için, daha önce hiç kalp rahatsızlığı veya felç yaşamamış 48 bin 188 kişinin verileri incelendi.

Katılımcılar, et yiyenler (24 bin 428), balık yiyenler (7 bin 506) ve vejetaryen, vegan (16 bin 254) olarak gruplara ayrıldı.

18 yıl boyunca yapılan incelemelerde, toplamda 2820 kişide iskemik kalp hastalığı ve 1072 kişide felç görüldü.

Sonuçlara ne gibi faktörlerin etki ettiği araştırıldığında, uzmanlar balık yiyenlerde kalp rahatsızlıkları riskinin et yiyenlere kıyasla %13 daha az olduğunu, vejetaryen ve veganlarda ise riskin %22 oranında azaldığını ortaya koydu.

Vegan ve vejetaryenlerde ise beyin ve çevresinde kanamaya bağlı felç riskinin daha yüksek çıktığı görüldü.

Uzmanlar, felç riskinin yüksek olmasının sebebinin B12 vitamini, D vitamini, amino asitler ve omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Ne yemeliyiz?

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri dengeli beslenme için bunları öneriyor:

  • Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketin
  • Öğünlerinizde, patatoes, ekmek veya makarna gibi yüksek lif oranına sahip nişastalı besinler bulundurun
  • Yağsız et, balık, deniz ürünleri, bakliyat, tofu veya tuzsuz kuru yemiş gibi protein içeren besinleri unutmayın
  • Süt ürünleri veya süt ürünü alternatiflerini tüketin
  • Yağ, şeker ve tuz oranları yüksek gıdalar az veya küçük porsiyonlar olarak tüketilmeli (BBC)

 

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