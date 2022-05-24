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Veganlar için ‘Bol D vitaminli domates’

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İngiliz bilim insanları domatesin genetiğine daha çok hayvansal ürünlerde bulunan D vitamini eklediler. ‘D vitaminli domates’ veganlar için iyi bir besin alternatifi olabilir.
Veganlar için ‘Bol D vitaminli domates’

Reuters’ın haberine göre Norwich’deki John Innes Merkezi’nde bir grup araştırmacı, genetiğini değiştirdiği domatesi D vitamini deposu haline getirdi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Jie Li, iki orta büyüklükte iki ‘D vitaminli domates’in iki yumurta ya da 28 gram ton balığında bulunan D vitaminine eşit olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Yalnız genetiği değiştirilmiş domatesle değiştirilmemiş domatesin farkını anlamak kolay değil, tatları ve görüntüler aynı.”

İki yumurtaya eşdeğer

Domates yaprakları doğal olarak 7-DHC adı verilen D3 vitamininin yapı taşlarından birini içeriyor. D3 vitamininin, vücuttaki D vitamini seviyesini en fazla yükselttiği kabul ediliyor.

Araştırma ekibi, bitkinin genomunu, 7-DHC’nin domates meyvesinde ve yapraklarda önemli ölçüde birikmesini sağlayacak şekilde ayarladılar.

 

Yapraklar ve dilimlenmiş domates bir saat boyunca ultraviyole ışığa maruz bırakıldı ve bir domatesin, genetiği değiştirilmemiş olana kıyasla bol miktarda D vitamini içerdiği görüldü.

Araştırmacılar şimdi ultraviyole ışık altında yapılan işlemin güneş ışığı altında olup olmayacağına bakacaklar.

 

Vücut üretiyor

Kalsiyumu düzenleyerek kemiklerin, dişlerin ve kasların güçlenmesini sağlayan D vitamini daha çok somon, sardalya, ton gibi yağlı balıklarda, kırmızı et ve karideste, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunuyor.

D vitamini aslında güneş ışığına maruz kalan insan vücudu tarafından üretiliyor ama bu üretimin yeterli olabilmesi için vücuda D vitamininden zengin besin girdisi gerekiyor.

 

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