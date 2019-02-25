Veganlıktan vazgeçince kendi şirketinden kovuldu

30 yaşındaki Shieff, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sağlığı için sadece sebze yemekten vazgeçtiğini söyledi.

Shieff, videoda yerel bir çiftliği ziyaret ettiğini ve oradan iki tane ‘özgür tavuk yumurtası' aldığını söyledi.

Yumurtaları çiğ yediğini belirten Shieff, daha sonra aynı yerden somon balığı aldığını belirtti.

YouTuber, videosunun ardından hayranlarının tepkisini çekti.

Üç sene önce kendisinin kurmuş olduğu Vegan giyim şirketi ETHCS de internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Tim, hepimize iyi arkadaşlık konusunda ilham verici olduğu kadar, veganlık konusunda da uzun zamandır ilham verici bir örnekti, ancak yaşam tarzındaki bu değişiklik hiçbirimizin kabul edemeyceği bir şeydi" denildi.

"Hepimiz veganlarla yıllardır gurur duyuyoruz ve vegan mesajlarını duyuruyoruz, yaşam tarzındaki etik değişimler bizim için çok önemliydi. ETHCS için düşünüldüğünde, benzer sebepler hesaba katıldı" denilen açıklamada Tim ile şirketin yollarının ayrılması gerektiğine karar verildiği belirtildi.

Shieff ise, "Şirketi tutkulu bir vegan olarak bulmuştum. Vücudumu dinledim ve bana başka bir adım için rehberlik etti, inanışım değişti. İşimi kurduğum tüm arkadaşlarım vegandı ve veganlığı sürdüren insanlardı, hepsi buna çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.