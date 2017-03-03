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Vejeteryan kadın, tavuk kamyonuna kasıtlı olarak çarptı

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Vejeteryan kadın, tavuk kamyonuna kasıtlı olarak çarptı
Sürücü Judith Armstrong, kamyona bilerek çarptığını polisteki ifadesinde de doğruladı

ABD'de bir kadın sürücü, tavuk taşıyan kamyona kasıtlı olarak çarptı. Kadın ifadesinde vejetaryen olduğunu söyledi.

ABD'nin Georgia eyaletinde üstü açık şekilde tavuk taşıyan kamyona çarpıp kaçan kadın bir süren sonra polis tarafından yakalandı.

NTV'nin haberine göre, çarşamba günü yaşanan olayda, bir kamyon şoförü, kırmızı renkli bir aracın kendisine iki kez çarptığını belirterek, polise şikâyetçi oldu.

Madison, County'deki polisler olay yerine geldiklerinde, yere düşen araç plakasından kazaya yapan aracı buldu. 26 yaşındaki Judith Armstrong olarak tanımlanan kadın, polis kapısına gelince evden çıkmak istemedi. Polisin müdahelesi sonrasında kadının ifadesi alındı. 

Sorgu sırasında, Armstrong bir kazaya karıştığını itiraf etti ve ehliyetine el konulacağını düşündüğü için kaçtığını söyledi.

Ayrıca yetkililere, vejetaryen olduğunu bu nedenle tavuk kamyonuna çarptığını da anlattı. Polis, bu garip hikâye üzerine kadını alkol testinden geçirdi ve limit üstü alkol aldığı da belirlendi.

Armstrong, kamyona çarptığında alkollü olmadığını, eve geldiğinde bir iki kadeh içtiğini ileri sürdü.

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