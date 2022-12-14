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Vekil Maaşı 80 Bin TL'ye çıkıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?

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Vekil Maaşı 80 Bin TL'ye çıkıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?
Vekil Maaşı 80 Bin TL'ye çıkıyor! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyesi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, geçtiğimiz dönemde asgari ücrete yansıtılmayan yüzde 15.50’lik oranının, bu dönem oluşan Hayat Pahalılığı ile birlikte hesaplanmaması durumunda bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti

Yeltekin: Asgari ücretlinin yüzde 15.50’lik hakkını gasp ederek Hür-iş’ten destek alamazlar

Özgür Web TV‘de yayınlanan Özgür Yorum programında Damla Dabis‘in sorularını yanıtlayan Yeltekin, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy‘un, geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücret belirlenirken, hesaba katılmayan yüzde 15.50’lik Hayat Pahalılığı’nı “sendikalarla konuştuk” sözleri üzerine, Bakan Taçoy’un kiminle görüştüğünü bilmediklerini belirtti.

Yeltekin, “Açık söylüyorum; asgari ücretlinin yüzde 15.50’lik hakkını gasp ederek Hür-iş’ten destek alamazlar. Bunu kimseye unutturmaya çalışmasınlar. Kasım ayı sonu itibariyle Hayat Pahalılığı oranı yüzde 30-32 civarındadır. Bunun üzerine yüzde 15.50’yi de eklersek asgari ücretlinin alması gereken Hayat Pahalılığı oranı yüzde 50’yi geçecektir. Hür-iş masaya oturduğu zaman 15.50’lik oran da masada olacaktır” dedi.

“Vekil maaşı 85 bin TL’ye çıkarken, asgari ücretlinin maaşı 12 bin TL mi olacak?”

Milletvekillerinin maaşlarının şu an 62 bin TL civarında olduğunu, gelecek olan artışla bu rakamın 85-90 bin TL’ye çıkacağını hatırlatan Yeltekin, bir ülkede vekil maaşları bu noktadayken asgari ücretin 11-12 bin TL civarında kalmasının mümkün olamayacağını kaydetti.

Yeltekin, “Garibana gelince evdeki hesap çarşıya uymuyor ama vekillere, üst düzey yöneticilere ve 3’lü kararname ile atananlara gelince hesaplar hep tutuyor. Zaten Taçoy’un masayı toplamaması yasayı hiçe saymaktır” dedi.

“Hükümet bu işi Şubat ayına sarkıtırsa…”

Kamu sendikalarının bugün Başbakanlık önünde eylem yapacaklarını da hatırlatan Yeltekin, eylemin ana konusunun da her yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücretten dolayı oluşan vergi muafiyetleri  olduğunu kaydetti.

Yeltekin, “Ocak’ta asgari ücreti belirleyip vergi muafiyetini sağlamazsanız insanlar daha yüksek vergi ödeyecek. Hükümet bu işi Şubat ayına sarkıtırsa, vergi muafiyeti de bir önceki yıla göre olacağı için asgari ücretli ve kamu ve özel sektör çalışanları çok daha yüksek vergi ödeyecek” dedi.

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