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Vekil Seçilemedi... Meclise Atandı

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Vekil Seçilemedi... Meclise Atandı
Vekil Seçilemedi... Meclise Atandı

23 Ocak 2022 Genel Seçimleri’nde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen ancak kazanamayan Hasan Büyükoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atandı.

7 Ocak 2018 Genel Seçimleri’nde Halkın Partisi’nden milletvekili seçildikten sonra istifa ederek UBP-DP azınlık hükümetine dıştan bağımsız olarak destek veren Büyükoğlu 2022 seçimleri öncesinde UBP’ye katılmıştı.

Büyükoğlu’nun mecliste görevlendirilmesinin ardından “Seçimi kazanamayınca atama yöntemiyle meclise sokuldu” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü görevini 9 Kasım 2018’den beri sürdüren Nadire Bayraktaroğlu’nun görevden alınarak yerine bugünden geçerli olmak üzere Hasan Büyükoğlu’nun atanmasını içeren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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