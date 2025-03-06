VEKİLİN KİRALIK DAİRE ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKTI

İskele’de, I.T. (E-43) isimli şahsın vekili olduğu apartman dairesini, gerçekte eşyasız kiraladığı halde, sahte bir kira sözleşmesi düzenleyerek evi eşyalı gibi gösterdiği tespit edildi. Şüpheli, sahte belgeyi WhatsApp üzerinden mal sahibine göndererek kiracıdan aldığı kira bedelinden 2.150 Sterlin’i zimmetine geçirdi.
Yapılan soruşturmada, Haziran 2024’te de aynı şahsın mal sahibine beyaz eşya alınacağı bahanesiyle 3.000 Sterlin aldığı ortaya çıktı. I.T., sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor
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