Vekiller tatilden dönüyor...Meclis bugün açılıyor

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi bugün yapılacak. Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okuyacak ve yeni yasama yılına ilişkin konuşma yapacak.

Ardından hükümete ve parti başkanlarına söz verilecek. Üst düzey protokolün de davetli olduğu Meclis’in bugünkü törensel toplantının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.

Meclis Genel Kurulu, Salı günü de denetim işleviyle toplanacak. Meclis Genel Kurulu, pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim görevi için toplanıyor.

26 Haziran’dan beri tatilde olan Meclis, tatil sürecinde bir kez olağanüstü; bir kez de ara seçimde milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin etmesi için toplanmıştı. Meclis komiteleri ise yaz tatili boyunca da toplantılarına devam ederek tasarı ve önerileri görüşmütü.