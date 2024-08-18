Vekillerden destek gelmeye başladı... Girne Milletvekili Hasan Küçük Taçoy'a desteğini açıkladı...

Vekillerden destek gelmeye başladı... Girne Milletvekili Hasan Küçük Taçoy dedi..
UBP'de kurultaya doğru saflarda netleşmeye başlıyor.
Başbakan Ünal Üstel'i Bakanlar dahil toplamda 9 Milletvekili desteklerken diğer vekillerin ise Hasan Taçoy etrafında kümelenmeye başladığı görülüyor.
Girne ilçe kongresi öncesinde Girne Milletvekili Hasan Küçük Hasan Taçoy'dan yana tavrını ilan etti.
Küçük sosyal medya hesabından Taçoy'un görselini paylaşarak kurultayda Hasan Taçoy'un yanında olacağını duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.