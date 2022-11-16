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Vekilliğinde Mia Mila (Haspolat) kapısını konuşmayan Sıla İncirli göreve gelince kapıyı gündeme getirecekmiş!

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Vekilliğinde Mia Mila (Haspolat) kapısını konuşmayan Sıla İncirli göreve gelince kapıyı gündeme getirecekmiş!
Vekilliğinde Mia Mila (Haspolat) kapısını konuşmayan Sıla İncirli göreve gelince kapıyı gündeme getirecekmiş!

Vekilliğinde Mia Mila kapısını konuşmayan İncirli göreve gelince kapıyı gündeme getirecekmiş!

Sıla İncirli: Mia Milia Kapısı’nın açılması için tüm hazırlıklar yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Haspolat’taki temasları çerçevesinde Mia Milia Kapısı’nı yerinde inceledi ve göreve geldikten sonra bu kapının açılması için tüm hazırlıkları yapacaklarını açıkladı. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz günlerde Haspolat bölgesini ziyaret etti. İlk olarak bölgedeki sanayicileri ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı Aydın Ahmet Raşit’le görüştü. Görüşmede Haspolat sanayi Bölgesi’ndeki sorunları ele alan Sıla Usar İncirli, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri uygulamaları Aydın Ahmet Raşit’le paylaştı. Sıla Usar İncirli buradaki görüşmesinin ardından Haspolat’ta bulunan Mia Milia Sınır Kapısı’na gitti. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretlerinde Lefkoşa milletvekili Ürün Solyalı, İskele milletvekili Fide Kürşat ve CTP LTB Meclis Üyesi Tolga Ahmet Raşit de eşlik etti.

 

“MİA MİLİA KAPISI’NI GÜNDEMDE TUTACAĞIZ”

CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında göreve geldikten sonra Mia Milia Kapısı’nın açılması için gerekli tüm hazırlıkları yapacaklarını söyledi. Bu konuyu gündemde tutacaklarını dile getiren Sıla Usar İncirli, kapının açılmasıyla birlikte hem Yeşil Hat Tüzüğü’nü burada da hayata geçirip ihracatın önünü açacaklarını, hem Lefkoşa trafiğini rahatlatacaklarını, hem de bölgenin sosyo-ekonomik durumunun hareketlenmesini sağlayacaklarını ifade etti. İki toplumun birbirine yakınlaşmasının bu kapı sayesinde daha da artacağını kaydeden Sıla Usar İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki sorunlara da süratle çözüm bulmak için gerekli temasları kuracaklarını belirtti.

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