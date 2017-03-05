Veleddin Hüdan anısına düzenlenenm Alagadi Off Road Yarışması bugün

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Spor Dairesi’nin desteği, Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin işbirliğinde, Veleddin Hüdan anısına düzenlediği Alagadi Off Road Yarışması bugün yapılacak.

“Bu Yolun Çıkışı Var” sloganıyla gerçekleştirilecek yarışma Alagadi’de saat 10.00’da yer alacak.

Yarışma, gençlerin hız tutkularını bilinçsizce kullanıp çıkışı olmayan yollara ve dönüşü olmayan noktalara girmemelerine dikkat çekmek ve hız tutkularını doğru yerlerde ve tüm dünyada olduğu gibi kurallar çerçevesinde kullanmalarına olanak yaratmak amacı taşıyor.

Etkinlik, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kolan British Hospital, Güven Sigorta, Bigibox, Dance FM ve Enerji FM’in desteği ile gerçekleştirilecek.