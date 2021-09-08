Velespeed İstasyonları bugün Mağusa'da faaliyete geçiyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yapım İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse bugün toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda İsmail Arter: ‘’ Pandemi nedeniyle projenin hayata geçmesinde 3 aylık gecikme yaşandı. Bisiklet Toplu Taşıma Sistemi ile Mart 2021-2023 yılları arasında bir anlaşma yapıldı. Çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bugün resmen faaliyete geçiyoruz. Şehre 7 noktadan ‘’Velespeed’’ adı altında istasyonlar kuruldu. Toplam 100 adet bisiklet koyuldu. Çevre dostu ulaşım sağlamak, öğrencileri teşvik etmek ve görsel anlamda güzellik katmak istedik. Belli bir maliyeti ve süresi var, kredi kartıyla kullanılabilecek ve süresi bittiğinde herhangi bir istasyonda bırakılabilecek. Hayırlı ve uğurlu olsun. ‘’

Ceren Ahmet Köse: ‘’ Öncelikle Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Umarım bu istasyon sadece öğrenci ve turistlerin değil halkın da kullanabileceği bir ulaşım projesine dönüşür. 24 saatlik kullanıma açık olacaktır.’’ (MHA)

İstasyon Noktaları:

DAÜ (Salamis Yolu Üzeri) Barış Gücü Kampı( Coffeemania Yanı) Mağusa Gelişim Akademisi (Sakarya) Anıt Çemberi Köşesi Canbulat Yanı Suriçi Petek Pastanesi Yanı Kapalı Maraş

Ücretler:

Saatlik: 5.99 TL

2 Aylık: 57 TL