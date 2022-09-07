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Veliler öfkeli... Alayköy'deki okul, Girne'ye taşındı!

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Okulların açılmasına sadece bir hafta kala, okul kampüsünün yerinin değişmesi, velileri çıldırttı.
Veliler öfkeli... Alayköy'deki okul, Girne'ye taşındı!

Okulların açılmasına sadece bir hafta kala, Alayköy'de yer alan The American Future College'in Girne kampüsüne taşındığı açıklandı. 

Okul yönetimi tarafından alınan bu karar, velileri öfkelendirdi.

Öte yandan okul yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

SEVGİLİ VELİLERİMİZ;
GAU Okullar Grubu ve GAU COO'su Hüda Hüdaverdi'nin almış olduğu karar doğrultusunda GAU Okullar Grubuna bağlı Alayköy kampümüz olan The American Future College 2022-2023 yılından itibaren eğitim hayatına Girne Kampüsümüz olan The American Nursery School,The American Elementary School ve The American College'de devam edecektir.Siz değerli veli ve öğrencilerimizi orda görmekten mutluluk duyacağız.Bundan sonraki sürecin nasıl ilereleyeceği ile ilgili bilgi almak için saat 09.00-15.00 saatleri arasında 0392 650 20 00 ve 0392 650 22 00 nolu telefonları arayıp bilgi alabilirsiniz.

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