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Velilerden "Allah buyuruyor" diyerek para istediler

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Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan 125 milyar liralık bütçeden en büyük payı imam hatipler alırken, okullardaki fiziki eksikliklerin bedelini öğrenciyle veli ödemeye devam ediyor.
Velilerden "Allah buyuruyor" diyerek para istediler

Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan 125 milyar liralık bütçeden en büyük payı imam hatipler alırken, okullardaki fiziki eksikliklerin bedelini öğrenciyle veli ödemeye devam ediyor. Velilerden bağış adı altında para istemenin yeni yöntemi hadis ve ayetler oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan 125 milyar liralık bütçeden en büyük payı imam hatipler alırken, okullardaki fiziki eksikliklerin bedelini öğrenciyle veli ödemeye devam ediyor. Velilerden bağış adı altında para istemenin yeni yöntemi hadis ve ayetler oldu.

Bursa Nilüfer’de bulunan Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Okul Aile Birliği öğrenci velilerine Bakara sureli, dualı mektup göndererek “bağış” talep etti. Okul Aile Birliği Başkanı Bahar Laçiner velilere gönderdiği mektupta,ekonomik sorumluluğun tüm velilerce eşit şekilde paylaşılmasının hak ve hukukun gereği olduğunu belirtti.

 

“KURAN BUYURUYOR”

Odatv‘de yer alan habere göre; Mektup, “Yüce Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. (Bakara 261) İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler (Kasas 54) Gerçekten Allah’ın kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Fatır 29) Onlar,gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler (Bakara 3)” ifadeleriyle başlıyor.

MEB’İN HALİ BU

Okulun giderlerinin ancak bağışlarla karşılanabildiğine vurgu yapan Okul Aile Birliği Başkanı Laçiner hesap bilgilerinin de yer aldığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizin malumu bu yüce hakikatlere gönül vermiş siz değerli velilerimizin emanetiniz çocuklarınız için yapacağı yatırım, ardı arkası gelmeyen sadaka-i cariye nev’inden bir kazanç kaynağıdır. Bu hizmetlere sizin vereceğiniz katkının da devam edeceğini umuyoruz. Zira amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olandır. Sizler okulumuza güvenerek çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanetlerinize sahip çıkmak, onlar için olabildiğince güzel imkanlar sunmak, eğitim kalitemizin daha da artması için okul idaresi ve öğretmenlerimizle el birliğiyle çalışıyoruz. Velilerimizi birlik olmaya ve taşın altına elinizi koymaya davet ediyoruz.”mektup-423x600.jpg

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