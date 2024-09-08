Venedik Film Festivali: ‘Altın Aslan’ ödülünü ‘The Room Next Door’ filmi kazandı

İtalya’da bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali ödül töreniyle sona erdi.
Festivalin en iyi filmine verilen ‘Altın Aslan’ı, ‘The Room Next Door’ filmi alırken en iyi yönetmene verilen ‘Gümüş Aslan’ ödülüne de ‘The Brutalist’ filminin ABD’li yönetmeni Brady Corbet layık görüldü.
Gecede en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) ‘The Quiet Son’ filmindeki performansıyla Fransız aktör Vincent Lindon alırken en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) ‘Babygirl’ filmindeki rolüyle aktris Nicole Kidman kazandı.
Festivalde en iyi senaryo ödülüyse ‘Ainda Estou Aqui (I’m still here)’ filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega’ya verildi.
82’nci Uluslararası Venedik Film Festivali, 27 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.
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