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Venedik film festivali başladı

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Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden Venedik Film Festivali, İtalya'da bir kez daha sinemaseverlerle buluştu.
Venedik film festivali başladı

Sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden Venedik Film Festivali, İtalya'da bir kez daha sinemaseverlerle buluştu. 78'incisi düzenlenen festival, İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın yönettiği Paralel Anneler filminin gösterimiyle başladı.

Venedik Film Festivali 78. kez izleyicilerle buluşuyor.

Dünyanın en eski film festivalinde sinema dünyasının yıldızları açılış töreni için kırmızı halıda boy gösterdi.

Festival 'Paralel Anneler' filmiyle açıldı

Festival, İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın yönettiği Paralel Anneler filminin gösterimiyle başladı.

Açılış gecesinde ayrıca, Oscar ödüllü İtalyan aktör Roberto Benigni de yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan Özel Ödülü'nü aldı.

Festivalin jüri heyeti yaptığı toplantıda, sinemanın salgının zorluklarını aşacağına inandıklarını söyledi.

11 Eylül'de sona erecek

78. Venedik Film Festivali, 11 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulmasıyla sona erecek.

Festivalde Altın Aslan için 21 film yarışacak.

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