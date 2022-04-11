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Venedik şehir planından kebapçılar çıkarılıyor

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Venedik, Çin yapımı hediyelik eşyalar satan dükkanlar, kebapçılar gibi şehrin kültürel yapısına uygun görmediği işletmelere sınırlamalar getiriyor.
Venedik şehir planından kebapçılar çıkarılıyor

Tarihi merkeze çekidüzen verecek yeni kuralların ay sonuna kadar belediye meclisi tarafından onaylanması ve yaza kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni kurallarla birlikte Asya’dan ithal edilen plastik gondollar, karnaval maskeleri ve Venedik temalı ürünler satan yeni işletmelerin girişi engellenecek.

Konsey kararı, ziyaretçi sayısının en yoğun olduğu Venedik bölgelerine ve tarihi öneme sahip olduğu kabul edilen binalara uygulanacak. Kararla birlikte kebapçı karşıtı hükümler genişlemiş olacak. 2017’de Venedik, yeni kebap dükkanlarının ve fast-food restoranlarının açılmasını kültürel yapıya uyun olmadıkları için yasaklamıştı.

BAZI DÜKKÂNLAR KAPANABİLİR

Ticaretten sorumlu meclis üyesi Sebastiano Costalonga, kuralların vergi ödememek ve kazançlarını yurt dışına göndermek için birkaç yılda bir işletmelerini kapatan satıcıları caydırmaya yardımcı olacağını söyledi:

“Bu önlemle ticaret açısından şehrin çehresini değiştirmek istiyoruz. Şehrin becerilerini, tarihini ve asırlık geleneklerini geliştiren zanaatkarları ve gerçek tüccarları korumak istiyoruz.”

Costalonga, yeni kuralların bazı dükkanların kapanmasına yol açabileceğini de belirtti.

Konsey için çalışan Avukat Giuseppe Chiaia, İtalya’da ilk kez binaların kültürel değerleriyle bağlantılı olarak ticaret kısıtlamaları getirildiğini söyledi: “Kültürel mirasın savunulmasının girişim özgürlüğünden önce geldiğini göstermeye çalışıyoruz.”

GELENEKSEL İŞLETMELER ZOR DURUMDA

Belediye, düşük kaliteli hediyelik eşya dükkanlarının yerini; şehrin ünlü sanat mirasına uygun olarak lüks moda markaları, kitapçılar, sanat galerileri, antikacılar ve geleneksel el sanatları ile değişmesini umuyor.

Venedik’in tüccarlar derneği olan Ascom’un başkanı Roberto Magliocco, geleneksel işletmelerin yüksek kiralar, 2019’daki sel ve pandemi nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını belirtti: “Ne zaman yerel bir dükkanın yerini bir hediyelik eşya satıcısı alsa, bu sorunu daha da kötüleştiriyor, çünkü bu, bölge sakinleri için bir hizmetin kaybedildiği anlamına geliyor.”

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