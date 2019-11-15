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Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı

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Salı gününden bu yana kapalı olan okullar bugün de tatil edildi
Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı

Günlerdir su baskınlarıyla mücadele eden İtalya'nın Venedik kentinde bugün de deniz suyu seviyesi 154 santimetreye yükseldi. Kentin en alçak noktalarından turistik San Marco Meydanı önlem olarak kapatıldı. Vapur seferleri de durduruldu.

Yağış, fırtına ve gelgitlerin etkisiyle geçen Salı akşamı deniz suyu seviyesinin 187 santimetreye yükselerek son 53 yılın rekorunu kırmasından bu yana Venedik sel sularıyla mücadele ediyor.

Dün ve önceki gün su seviyesi biraz düşerken kent yönetimi bugün 11.35'te deniz suyu seviyesinin tekrara yükselerek 154 santimetreye ulaştığını açıkladı.

Salı gününden bu yana kapalı olan okullar bugün de tatil edildi.

Kentten gelen haberlerde deniz suyunun bastığı ev ve iş yerlerinde kanalizasyon taşması, elektrik hatlarının iflas etmesi gibi nedenlere büyük sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

İtalyan hükümeti dün akşam aldığı kararla Venedik ve çevresinde zarar gören yerler için acil durum ilan etmiş ve ilk aşamada acil ihtiyaçlar için 20 milyon Euro'luk bir fon ayırmıştı.

Kenti ziyaret eden Başbakan Giuseppe Conte de su baskınından zarar gören kişilere ilk aşamada 5 bin Euro'ya, ticari işletmelere de 20 bin Euro'ya kadar tazminat verileceğini açıklamıştı.

Kente yardım çağrısı

Venedik Belediyesi de hem İtalya'dan hem de tüm dünyadan kente yardım çağrısı yaparak bağışlar için bir banka hesabı açtı.

Belediyenin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Venedik tüm İtalya'nın gurur kaynağı, herkese ait, dünyada benzeri olmayan bir miras. Senin yardımınla tekrar ışıldamaya başlayacak" denildi.

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