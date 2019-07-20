Venedik’te, tarihi köprüde kahve pişirmenin cezası 950 avro

Her yıl dünyanın dört bir yanından 30 milyona yakın turistin ziyaret ettiği İtalya’nın Venedik kentinin bir köprüsünün merdivenlerinde kahve yaparken polise yakalanan iki Alman turiste 950 avro (6 bin 30 lira) para cezası kesildi.

Sırt çantalarıyla tatile çıkan 32 ve 35 yaşlarındaki turist, Grand Canal üzerindeki dört köprüden en eskisi Rialto Köprüsü’nün merdivenlerinde kahve pişirmeye kalkınca onları gören biri polise ihbar etti. Seyahatlerde kullanılan küçük bir ocakta kahve pişiren ikiliye sadece para cezası vermekle yetinmeyen polis, kenti terk etmelerini de istedi.

Kent halkının çok fazla turist gitmesinden şikayet etttiği Venedik’te, geçen yıl belirli alanlarda piknik yapmayı yasaklamanın da içinde olduğu bir dizi düzenleme getiren bir yasa yürülüğe girdi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro: “Gelen turistlerin kente ve tarihine saygı göstermesini bekliyoruz. Bu nezakete sahip olmayan insanlar polis ve halkın yardımıyla engelleniyor ve buradan gönderiliyor” dedi.

Brugnaro, kentte yasa ve kurallara aykırı davranananların kimlik bilgilerinin geldikleri ülkenin büyükelçiliğiyle paylaşıldığını söyledi.

Geçen yıl Venedik’e girişte 10 avro (63.4 lira) ödenmesini öngören ‘ayakbastı parası’ düzenlemesi onaylandı.