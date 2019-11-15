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Veneto Parlamentosu iklim değişikliği önergesini reddettikten 2 dakika sonra tarihinde ilk kez sular içinde kadı

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Venedik'teki Büyük Kanal'da bulunan Veneto Bölge Parlamentosu'nu, üyelerin iklim değişikliğiyle ilgili önergelerin reddetmesinden iki dakika sonra su bastı.
Veneto Parlamentosu iklim değişikliği önergesini reddettikten 2 dakika sonra tarihinde ilk kez sular içinde kadı

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu hafta kentte yaşayan son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söylemişti.

İtalya'da kısmi özerkliğe sahip 20 bölgeden biri olan Veneto'nun başkenti Venedik'te Bölgesel Parlamento Salı gecesi, iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili bir dizi öneriyi oyladı.

Demokrat Partili üye Andrea Zanoni'nin Facebook'ta sular içindeki meclis salonunun fotoğrafları eşliğinde paylaştığı mesaja göre gece saat 22.00'de öneriler Lig, İtalya'nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin oylarıyla reddedildi.

Andrea Zanoni tarafından yapılan numaralı Facebook paylaşımını geçin

Andrea Zanoni tarafından yapılan numaralı Facebook paylaşımının sonu

Zanoni'ye göre 2020 bütçesi kapsamında ele alınan bu öneriler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması, dizel otobüslerin çevre dostu araçlarla yenilenmesi ve plastik atıkların azaltılması da vardı.

Zanoni, eski Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin üyesi olan Veneto bölge sorumlusu Luca Zaia'yı iklim değişiklikle mücadelede hiçbir somut önlem içermeyen bir bütçe sunmakla suçladı.

VenetoTelif hakkıVENETO SENATOSU ÜYESİ ANDREA ZANONI

Parlamento toplantıları başka binaya alındı

CNN'in haberine göre, yine Lig Partisi üyesi olan Parlamento Başkanı Roberto Ciambetti ise Zanoni'nin iddialarını reddederek "İklim değişikliğiyle ilgili hiçbir şey yapmadığımız yalan. Hava kirliliğine karşı son üç yılda 965 milyon Euro harcadık. 2010'daki selden sonra hidrojeolojik güvenlik için toplam maliyeti 2,6 milyar Euro olan bir proje başlattık" dedi.

Deniz seviyesinin iki metreye yakın yükselmesi sonucu kenti suların basmasından sonra parlamentonun Ferro Fini Sarayı'nda yapılan toplantıları başka bir yere kaydırıldı.

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