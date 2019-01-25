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Venezuela ABD’deki elçilik ve konsoloslukların kapatılmasını emretti

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Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD’nin muhalefet liderini cumhurbaşkanı olarak tanımasıyla ilgili Washington’la diplomatik ilişkilerini kestikten bir gün sonra ABD’deki Venezuela Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının kapatılmasını emretti.
Venezuela ABD’deki elçilik ve konsoloslukların kapatılmasını emretti
Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD’nin muhalefet liderini cumhurbaşkanı olarak tanımasıyla ilgili Washington’la diplomatik ilişkilerini kestikten bir gün sonra ABD’deki Venezuela Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının kapatılmasını emretti.
Çarşamba günü, Maduro bütün ABD'li diplomatlara Venezüella'dan 72 saat içinde ayrılmalarını emretti . Bununla birlikte, kendi kendini ilan eden cumhurbaşkanı Juan Guaido bu emre karşı çıktı - ve Dışişleri Bakanlığı, ABD diplomatlarının ayrılmayacağını açıkladı ve onlara bir şey olursa sonuçları tehdit etti.
Guaido, 2015 yılında en son seçilen yasama organı olan Venezüella Ulusal Meclisinin lideri. Bu ayın başlarında ikinci dönemine yemin edilen Maduro'nun yasadışı bir tacir olduğunu iddia ediyor. ABD, Guaido'nun iddiasını tanıma yolunda öncülük etti; bunu Brezilya, Kanada, AB liderliği ve Amerikan Devletleri Örgütü üyelerinin çoğu izledi.
Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'yi - ve Başkan Donald Trump'ı şahsen - Karakas'ta darbe yapmakla suçladı. RIA Novosti ile röportajında ​​Arreaza, Guaido'yu Washington'da “ustalarının emirlerini yerine getirmek” olarak kabul eden ülkeleri tanımladı.

 

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