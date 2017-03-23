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Venezuela askerleri Kolombiya topraklarına girdi

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Venezuela askerleri Kolombiya topraklarına girdi
Venezuela askerlerinin sınırı geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sorunun çözülmesi için bölgeye heyet gönderdi.

Venezuela ordusuna bağlı bir grup askerin, Kolombiya sınırını geçerek bu ülke topraklarında kamp kurduğu bildirildi.

Kolombiya'da ulusal yayın yapan Blu Radio’nun haberinde, Venezuela ordusundan 60 kadar askerin ülke bayraklarıyla Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki yönetim bölgesi Arauca’ya bağlı Arauquita kenti kırsalına geçerek burada kamp kurduğu belirtildi. Radyoya bilgi veren bölge halkı, askerlerin bölgeye kimseyi yaklaştırmadığını söyledi.

Olayın ülke gündemine oturmasının ardından, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dışişleri ve Savunma bakanlarının, Venezuelalı mevkidaşlarıyla konuyu görüştükleri ifade edilen açıklamada, sorunun çözümü için bölgeye dışişleri bakan yardımcılarından birinin ve ilgili bakanlığın sınır yöneticisinin gönderildiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki en son askeri gerginlik geçen yıl ekim ayında meydana gelmişti. Kolombiya’nın ulusal havayolu şirketi Avianca, Madrid-Bogota seferini yapan Boeing 787 tipi yolcu uçağının, Venezuela Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı tarafından engellenmesi nedeniyle bu uçağın rotasını değiştirmiş ayrıca Caracas seferlerini iptal etmişti. Olay sonrası tarafların itidalli açıklamalarıyla kriz çözülmüş, Avianca yeniden bu ülkenin hava sahasını kullanmaya başlamış ve Caracas seferlerini devam ettirmişti.

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