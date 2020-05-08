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Venezuela: Darbe girişiminin ardından ABD ile diyaloğu askıya aldı

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Venezuela: Darbe girişiminin ardından ABD ile diyaloğu askıya aldı
Venezuela: Darbe girişiminin ardından ABD ile diyaloğu askıya aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Mayıs tarihinde ülkeye yapılan sızma girişiminin ardından ABD ile krizin çözümüne yönelik görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.

Uruguaylı muhabir Jorge Gestoso'ya konuşan Maduro, açıklamasında krizin çözümüne yönelik ABD ile yürütülen diyaloğun askıya alındığını belirtti.

ABD'li yetkililerin darbe girişimini takiben Venezuela'nın çağrılarına yanıt vermeyi bıraktığını söyleyen Maduro, ABD tarafının hem WhatsApp hem de telefon çağrılarına yanıt vermediğini dile getirdi.

Maduro, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üç farklı yetkiliyle üç ayrı iletişim kanalımız vardı, onlara mesaj gönderdik ancak yanıt alamadık" ifadelerini kullandı.

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