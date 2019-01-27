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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in sorusu karşısında ara vermek istedi

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile söyleşi yapan Cüneyt Özdemir, Pompeo'nun kendisine 'diktatör' imasında bulunmasıyla ilgili soruyla Maduro'nun gerildiğini ve ara verdiğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in sorusu karşısında ara vermek istedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile söyleşi yapan Cüneyt Özdemir, Pompeo'nun kendisine 'diktatör' imasında bulunmasıyla ilgili soruyla Maduro'nun gerildiğini ve ara verdiğini söyledi.

Maduro'ya ABD ile ilişkileri ile ilgili sorular sorduğunu belirten Özdemir, Pompeo'nun kendisine Twitter'dan 'diktatör' imasında bulunması sorusuyla Maduro'nun gerildiğini ve söyleşiye ara verdiğini ifade etti.

Özdemir, sonrasında Maduro'nun isteği üzerine söyleşiye devam edildiğini ve o soruya şöyle cevap verildiğini açıkladı: "Pompeo herkesi kendi dikte ettiği gibi konuşmasını istiyor ve onun söyledikleri olsun istiyor."

Özdemir, söyleşinin tamamının CNN Türk ekranlarındaki 5N1K programında yayınlanacağını belirtti.

 

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