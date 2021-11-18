Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan seçimlere katılma çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka, ülkede 21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılması çağrısında bulundu.

"Venezuela Demokrasisi ve Gerçekliğinin Savunulması" isimli foruma video konferans aracılığıyla katılan Maduro, "Halkın kendi egemenliğine sahip çıkması ve oyunu kullanması için her şey hazır." ifadesini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın, ABD hükümetinin ve müttefiklerinin saldırganlığı ve ablukası karşısında yoğun bir savaş verdiğini vurgulayarak, ülkeyi her koşulda savunacaklarını belirtti.

Ülkenin eğitim düzeyinde güçlü bir liderlik inşa ettiğini dile getiren Maduro, "Venezuela, müşterek ve doğru bir demokrasi yolunda ilerliyor." dedi.

Muhalefet de seçimlere katılıyor

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, 1 Eylül'deki açıklamasında, 21 Kasım Pazar günü yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurmuştu.