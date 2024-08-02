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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder Elon Musk'ın düello davetini kabul ettiğini ve onunla hesaplaşacağını bildirdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız

Maduro, başkent Caracas'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Musk'ın düello davetini kabul ettiğini belirtti.

Musk'ı ülkeye davet eden Maduro, "Düello davetimi kabul etti. Elon Musk, seninle hesaplaşacağız. Ama buraya gel, Poliedro'da (Caracas'taki etkinlik alanı) sen ve ben. Eğer seni yenersem Musk, senin Mars gezisi teklifini kabul edeceğim ama sen de benimle geliyorsun." ifadesini kullandı.

MADURO, MUSK'I VENEZUELA'NIN BAŞ DÜŞMANI İLAN ETMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.

Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti.

Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, Maduro, seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayının balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.

G7 ÜLKELERİNDEN, VENEZUELA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN "ŞEFFAFLIK" ÇAĞRISI

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü kez devlet başkanlığını kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinde, G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, Venezuela seçim sonuçlarına ilişkin ortak bildirisine yer verildi.

Açıklamada, "Fransa, Almanya, Kanada, ABD, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi olarak 28 Temmuz'da ülkenin geleceğini belirlemek için barışçıl şekilde oy hakkını kullanan Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bağımsız ulusal ve uluslararası gözlemcilerin seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgili yetkililerden "ayrıntılı seçim sonuçlarını tam bir şeffaflık içinde yayınlaması ve tüm bilgilerin muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle derhal paylaşılması" istendi.

Açıklamada, "seçim sonucunun Venezuela halkının iradesini yansıtmasının büyük önem taşıdığı" vurgulandı.

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