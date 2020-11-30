Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro şaşırttı: Canlı yayında numarasını paylaştı! (VİDEO)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı.

Binlerce kişiyi hayrete düşüren Venezuela lideri Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezuela, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" dedi.