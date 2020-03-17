Venezuela karantina kararı aldı, Küba ve Çin tıbbi malzeme gönderiyor

Venezuela lideri Nicolas Maduro, ülkede 17 olan koronavirüs vakasının pazartesi neredeyse iki katına çıkmasının ardından, ülke genelinde karantina uygulanacağını açıkladı.
Maduro, "Bu gerekli, kaçınılmaz. Kriz henüz başlıyor" dedi.
Pazartesi günü ülkenin bazı eyaletlerinde karantina başladı. Geri kalanında da bu hafta içinde uygulanacak.
Maduro, Küba'dan tıbbi malzeme ve Çin'den binlerce koronavirüs test kiti geleceğini açıkladı.
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