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Venezuela Komünist Partisi: "Gringo Go Home"

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Venezuela Komünist Partisi Venezuela'da kendisini başkan ilan eden ABD destekli Guadio ve destekçilerine karşı halkı karşı eyleme geçmeye çağırdı.
Venezuela Komünist Partisi: "Gringo Go Home"

Venezuela Komünist Partisi (VKP), Venezuela'da kendisini başkan ilan eden ABD destekli Guadio ve destekçilerine karşı halkı karşı eyleme geçmeye çağırdı.

Venezuela Komünist Partisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Aşırı sağın kalkışması üzerine

Venezuela Komünist Partisi (VKP), Juan Guaido tarafından önderlik edilen ve Leopoldo Lopez’in serbest kaldığı, Amerika Birleşik Devleti tarafından desteklenen aşırı sağ kalkışmayı mahkum eder. 

Bu yeni istikrarsızlaşma girişiminin karşısında parti ve gençlik örgütü ulusal anlamda bir seferberlik ilan eder ve halkı, terörist eylemlere karşı harekete geçmeye çağırır.

Bugünkü kalkışma FANB’ın (Bolivarcı Ulusal Silahlı Güçler) birliğini bozamamıştır, işçi-emekçi halk ve askerin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve işgal girişimine karşı yolundaki birlikteliği devam etmektedir. 

Parti ve gençlik örgütü, Miraflores Başkanlık Sarayı’ndaki aşırı sağın terörist eylemini bastırmak için gerçekleşen halk hareketliliğine katılım çağrısı yapar. Bu vesiliyle işçi, köylü ve tüm halkı yarınki 1 Mayıs’a büyük bir katılım gerçekleştirmeye çağırır.

VKP Merkez Komitesi Polit Büro adına Oscar Figuera (Birinci Sekreter), Perfecto Abreu N. (Örgüt Sekreteri) 
 

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