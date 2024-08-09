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Venezuela lideri Maduro, Musk'la tartıştı, X'i engelledi

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Elon Musk ile yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) 10 gün süreyle erişim yasağı getirdi.
Venezuela lideri Maduro, Musk'la tartıştı, X'i engelledi

Maduro'nun geçen ay yapılan başkanlık seçiminin galibi ilan edilmesinden bu yana ikili karşılıklı atışmalarda bulunuyor.

Musk, Venezuela liderini "diktatör" ve "palyaço" olarak tanımlarken Maduro da Musk'ı "nefreti, faşizmi [ve] iç savaşı" kışkırtmakla suçladı.

Ülkedeki seçim sonuçlarının ardından geçtiğimiz haftalarda çok sayıda hükümet karşıtı protesto düzenlenmiş ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Maduro, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin seçim sırasında bir "siber darbenin" hedefi olduğunu iddia etti ve Musk'ı yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyaya yönelik "saldırı" düzenlemekle suçladı.

Venezuela hükümetinin daveti üzerine seçimleri gözlemleyen Carter Center, herhangi bir siber saldırıya dair kanıt görmediklerini söyledi.

Perşembe gecesi devlet televizyonunda yayınlanan bir konuşmasında Maduro, X'in telekomünikasyondan sorumlu devlet kurumu tarafından "dolaşımdan çekileceğini" duyurdu.

"Elon Musk X'in sahibi ve tüm kuralları ihlal etti" diyen Maduro sözlerine şöyle devam etti:

"Nefreti, faşizmi, iç savaşı, ölümü, Venezuelalıların karşı karşıya gelmesini teşvik ederek kuralları ihlal etti ve tüm Venezuela yasalarını çiğnedi."

Başkanlık seçimleri öncesinde X'te yaptığı paylaşımlarda Musk ana muhalefete destek vererek, "Venezuela halkının daha iyi bir gelecek şansına sahip olma zamanı geldi" dedi.

Musk sonuçların ardından Maduro tarafından "büyük bir seçim sahtekarlığı" yapıldığını iddia etti ve "Diktatör Maduro, utan" paylaşımları yaptı.

Musk ayrıca Maduro'nun zekasını bir eşeğin zekasına benzetti ve "Venezuela halkı bu palyaçodan bıktı" diye ekledi.

Ulusal Seçim Koneyi, Maduro'yu seçimin galibi ilan etti ancak seçim sonuçlarını henüz açıklamadı.

Muhalefetin sonuçların açıklanması yönündeki çağrıları Brezilya, Kolombiya ve Meksika hükümetleri tarafından da yankı buldu.

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