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Venezuela ordusundan göstericilere müdahale

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Venezuela ordusu Kolombiya’ya geçmek isteyen göstericilerin eylemini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
Venezuela ordusundan göstericilere müdahale

Venezuela’nın Kolombiya sınırındaki Urena kasabasında, Kolombiya’ya geçmek için sınırı kapatan bariyerleri aşmaya çalışan göstericiler, Venezuelalı askerler tarafından göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılarak durduruldu. Venezuela ordusu içinde özel bir birlik olan Ulusal Muhafızlar’la karşı karşıya gelen ve çoğunluğu günübirlik işlerde çalışmak üzere Kolombiya’ya gidip gelenlerden oluşan göstericiler, çalışmak istediklerini ifade eden sloganlar attı. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan göstericiler, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu.

47656971_401.jpgVenezuelalı askerler firar etti

Kolombiya Göç Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, dört Venezuela askeri firar ederek Kolombiya’ya kaçtı. Konuyla ilgili açıklamada, askerlerden üçünün zırhlı bir araçla barikatları aşarak kapalı sınır kapısını geçtikleri belirtildi. Venezuela Ulusal Muhafızları’ndan bir subayın da başka bir köprüden geçerek Kolombiya’ya kaçtığı bildirildi. Kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun sürpriz bir şekilde Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen yardım konserine katılmasının ardından, bölgedeki sınır kapısı Maduro yönetimi tarafından kapatılmıştı. Guaido, Kolombiya’ya geçmesi önündeki engelleri Venezuela ordusundan gördüğü destek sayesinde aşabildiğini ifade etmiş ve özellikle ulusal muhafızların bu konuda belirleyici bir rol oynadıklarını öne sürmüştü.

47656500_401.jpgVenezuela'da alternatif konser

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da, sınırın Venezuela tarafında, Kolombiya’daki konser alanına sadece 300 metre mesafede, "Venezuela’dan elinizi çekin!" başlığı altında alternatif bir konser organize edilmiş, bu konsere de, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre yaklaşık 2 bin 500 kişi katılmıştı. Venezuela-Kolombiya sınırındaki Tienditas Köprüsü, Maduro yönetimi tarafından, ülkenin insanı yardım bahanesiyle Amerikan askeri işgaline maruz kalacağı gerekçesiyle kapalı tutuluyor. Ancak sınırın her iki tarafında toplanan binlerce gönüllü bugün içinde yardım malzemelerini Venezuela’ya taşımaya hazırlanıyor. Ordunun olası bir yardım konvoyuna tavrı, iktidar çatışması açısından da belirleyici olacak. Beyaz Saray’dan Cuma günü yapılan açıklamada, Venezuela ordusunun insanı yardım malzemelerinin geçişine izin vermesi talep edilerek, "Dünya sizi izliyor" mesajı verildi.

Venezuela ordusuna şiddetten uzak durma mesajları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuelalı askerlerden göstericilere karcı şiddet kullanılmamasını isterken, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela ordusuna, "Askerler, tarihin doğru tarafında yerinizi alın" çağrısında bulundu. Cucuta kentine getirilen Amerikan yardımlarını koordine eden Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise Venezuela’nın belki yarın belki öbür gün özgür olacağını dile getirerek, "Askerler, kardeşlerinizin, anne ve babalarınızın, çocuklarınızın çığlıklarına kulak verin. Onlar hayatta kalabilmek için gıda ve ilaç bekliyor" dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise, askerlere asla sivillere ateş açılması emrinin verilmeyeceğini belirterek, "onlar ülke topraklarını silahlı saldırılara karşı korumak için varlar" ifadesini kullandı.

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