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Venezuela seçimleri: Bolivarcı koalisyon zafer ilan etti

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Venezuela seçimlerinin ön sonuçlarına göre oyların yüzde 67'sini alan PSUV ve GPP partilerinin oluşturduğu Bolivarcı koalisyon zafer ilan etti.
Venezuela seçimleri: Bolivarcı koalisyon zafer ilan etti

Venezuela'da seçimlerin ön sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 82'si açıldı.

Buna göre, oyların şu ana dek yüzde 67'sine sahip olan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve Simón Bolívar Büyük Yurtsever Cephesi'nin (GPP) oluşturduğu Bolivarcı koalisyon zafer ilan etti.

Ön sonuçlara göre, Bolivarcı koalisyon, 2015 yılının ardından mecliste çoğunluğu yeniden elde etmiş olacak.

ABD yanlısı muhalefet yenilgiye uğradı

Seçim, 277 koltuklu Ulusal Meclis’in üyelerini belirlemek için yapıldı. Bir önceki Meclis seçimleri 2015’te yapılmış ve sağcı muhalefet, mecliste çoğunluğu kazanmıştı. 2018’deki başkanlık seçiminde Maduro bir kez daha başkan seçilince muhalefet seçim sonuçlarını tanımamış ve Meclis Başkanı olan 37 yaşındaki Juan Guiadó’yu meşru başkan ilan etmişti. Guaidó, takip eden süre içerisinde Venezuela’daki ağırlığını büyük oranda kaybetti ve şu an ülke dışında. Bu seçimlerle beraber, Guaidó’nun tek gerçek meşruiyet kaynağı olan Meclis Başkanlığı görevi de tamamen sonlanmış olacak.

Guaidó’yu Maduro karşısında başkan ilan etme girişimi, Trump yönetimi önderliğinde bir ABD girişimiydi. ABD’nin başını çektiği 50 civarında ülke, Guaidó’yu Venezuela’nın resmi başkanı olarak tanıdı. Bu süreçte ABD, Venezuela halkını, tıpkı Küba’ya yaptığı gibi giderek ağırlaşan ekonomik yaptırımlarla boğmaya çalışsa da, Guaidó ve muhalefetin Venezuela’daki etkinliklerini yitirmeleri, söz konusu emperyalist girişimin boşa düşmesine neden oldu.

Bu yüzden ABD, Avrupa Birliği ve Amerikan çizgisindeki gibi ülke ve uluslararası kurumlar, Pazar günkü seçimler daha yapılmadan “seçimlerin demokratik olmadığı” ve “sonuçlarını tanımayacaklarını” ilan ettiler. Ancak Çin, Rusya ve Türkiye gibi kimi ülkelerden bağımsız gözetmenler, Venezuela’daki seçimleri takip etti.

Guaidó da seçimleri geçersiz ilan etti ve seçimlerin ardından, sosyal medyada “Sizce seçimler geçersiz sayılmalı ve yeniden başkanlık seçimi yapılmalı mı” diye anket düzenleyeceklerini duyurdu.

Guaidó’nun başkanlığa el koyma girişiminin başarısız olmasının ardından Venezuela’daki kimi geleneksel sağcı partiler bu çizgiden çekilmişti. Seçime katılan muhalefet partilerinin bir kısmını bu sağcı partiler oluşturuyor.

Ancak Maduro yönetimi altında Venezuela’daki siyasi istikrarsızlık sürerken ekonomik sıkıntıların da giderek artması ve ülkenin sosyalizm çizgisinden giderek uzaklaşması karşısında, Hugo Chávez’in iktidara gelmesinden bu yana Chávez’ci çizgiyi destekleyen kimi sol örgütler de Maduro kampından ayrılarak, seçime bağımsız olarak girme kararı almışlardı. Başını Venezuela Komünist Partisi’nin çektiği bu kamp, Halkçı Devrimci Alternatif adlı ittifakın çatısı altında seçimlere katıldılar. 

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