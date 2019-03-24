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Venezuela Telekomünikasyon Bakanı: Trump'ın isteğiyle 30 milyar dolarımız çalındı

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Venezuela Telekomünikasyon Bakanı Jorge Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine Venezuela'nın 30 milyar üzerinde parasının çalındığını söyledi.
Venezuela Telekomünikasyon Bakanı: Trump'ın isteğiyle 30 milyar dolarımız çalındı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinin kendilerinden 5 milyar dolar para çaldığını açıklamıştı. Maduro'nun açıklamasının ardından devlet televizyonu VTV'de konuşan Venezuela Telekomünikasyon Bakanı Jorge Rodriguez, ABD'nin kendilerinden 30 milyar dolar çaldığını söyledi.

Rodriguez, "Venezuela'nın farklı bankalarda tuttuğu varlıklarını çalma yoluna gittiler. Bu paralara ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine el konuluyor" diye konuştu.

Venezuelalı bakan, Trump yönetiminin son aylarda kendilerinden 30 milyar doların üzerinde para çaldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Kendisini devlet başkanı ilan ederek darbe girişiminde bulunan Juan Guaido'ya destek veren ABD, Venezuela'ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya başlamış, Venezuela'ya ait varlıkları Guaido'nun kontrolüne geçirmişti.

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