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Venezuela Yüksek Mahkemesi yargıcı, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirip ABD'ye kaçtı

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Venezuela Yüksek Mahkemesi yargıcı, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirip ABD'ye kaçtı
Venezuela Yüksek Mahkemesi yargıcı, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirip ABD'ye kaçtı

Florida eyaletinde yerel bir radyoya konuşan Zerpa, geçen yılki seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin güvenli bir şekilde ABD'ye gidebilmeleri için seçim sürecini eleştirmediğini belirten Zerpa, Maduro'yu, sistematik bir şekilde Yüksek Mahkeme'yi "manipüle etmekle" suçladı.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada ise Zerpa'nın hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Zerpa 2016'da, Maduro'nun Kongre'nin yetkilerini almasının meşru olduğunu savunmuştu.

Perşembe günü yemin edecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Perşembe günü yemin ederek ikinci dönemine başlayacak.

Ülkede muhalefet partileri Mayıs 2018'de yapılan başkanlık seçimini boykot etmişlerdi.

14 ülke Venezuela'daki büyükelçilerini geri çağırmış, ABD de ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, AB, Kanada ve çok sayıda Latin Amerika ülkesi daha seçim yapılmadan sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Maduro'nun lideri olduğu Sosyalist Parti daha önce yapılan seçimde ise Ulusal Meclis'teki çoğunluğu kaybetmişti.

Yüz binlerce Venezuelalı son yıllarda enflasyonun hızla artması ve kronik gıda kıtlığı nedeniyle ülkelerini terk etmişti.

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