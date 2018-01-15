  • BIST 112.159
  • Altın 163,559
  • Dolar 3,7937
  • Euro 4,6517
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAGazeteci Mehmet Altan’ın tahliye talebi reddedildi

Venezuela'da açlık krizine petrolle çare aranıyor

» »
Venezuela'da açlık krizine petrolle çare aranıyor
Venezuela hükümeti açlıkla mücadelede çareyi petrol üretimini artırmakta arıyor. Enflasyon rekorları kıran ülkede yağmalama olayları tırmandı.

Venezuela hükümeti açlık krizi ve yağmalamalarla mücadele amacıyla petrol üretimini artırmayı kararlaştırdı. Petrol Bakanı Manuel Quevedo, üretimi günde 1 milyon 900 bin varile çıkaracaklarını ve 2018'in düzelme yılı olacağını söyledi.

Bakan, hedeflerinin ham petrol üretimini yeniden 2 milyon varilin üzerine çıkarmak olduğunu belirtti. Venezuela'da petrolün ihracattaki payı yüzde 90'ı buluyor.

Petrol Bakanı Quevedo, aynı zamanda bir kamu kuruluşu olan petrolcülük şirketi PDVSA'nın yönetim kurulu başkanlığını da yapıyor.

Ham petrol fiyatlarının artmasına da bel bağlayan Venezuela hükümeti petrol ihracatının artırmak suretiyle ülke tarihinin en derin ekonomik krizinin atlatılıp devlet iflasının önlenmesini umut ediyor.

Yılın ilk günlerinde ülkenin çeşitli bölgelerindeki 100'ün üzerinde market ve dükkân yağma edildi. El Nacional adlı internet haber sitesinin bildirdiğine göre hafta sonunda Calabozo şehrindeki 22 işyeri talan edildi. Yüzlerce kişinin pirinç, un ve tuvalet kâğıdı çaldığı olaylara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kötü yönetim, yolsuzluk, yaptırımlar

Açlık çekenler tarafından basılan bir çiftlikte büyük baş bir hayvanın sopalarla öldürülmeye çalışılmasının görüntüleri de ülkede büyük yankı uyandırdı. Piskopos Antonio Loppez Castillo, hükümete "harekete geçme ve açlıkla mücadele etme" çağrısında bulundu.

Sosyalist iktidarın taraftarları ise devlet tarafından sübvanse edilen gıda maddesi paketlerine kolayca ulaşabiliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise dünyanın en zengin ham petrol rezervlerinin bulunduğu ülkesinin insani faciaya sürüklendiğine dair haberlerin uydurma olduğunu söyledi.

Kötü ekonomik yönetim ve yolsuzluğun yanı sıra ABD'nin hükümete uyguladığı mali yaptırımlar da Venezuela'nın yurt dışından gıda maddesi ve ilaç ithal etmesini zorlaştırıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'ın genç göçmenlerle ilgili kararına yargı engeli10 Ocak 2018 Çarşamba 16:04
  • SpaceX'in fırlattığı rokete bağlı uydu yörüngeye ulaşamadı10 Ocak 2018 Çarşamba 09:00
  • Kaliforniya'da marihuana satışı başladı07 Ocak 2018 Pazar 17:58
  • Trump'ın ilk yılını anlatan kitap ABD gündemini sarstı07 Ocak 2018 Pazar 17:21
  • ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü'06 Ocak 2018 Cumartesi 10:17
  • FBI, Clinton Vakfı'nı soruşturuyor06 Ocak 2018 Cumartesi 10:13
  • Psikiyatr: Trump'ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek05 Ocak 2018 Cuma 18:57
  • Trump’a İngiliz istihbaratı şoku!05 Ocak 2018 Cuma 13:36
  • "Trump, zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor"04 Ocak 2018 Perşembe 17:06
  • 1 Ocak itibariyle kenevir Kaliforniya'da artık yasal03 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti