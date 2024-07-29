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Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı

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Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.
Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı

Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro yanlıları, Miraflores Sarayı önünde toplandı

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunuyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Maduro lehine sloganlar atıyor.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, seçim sürecinin barışçıl şekilde tamamlandığını belirtti

Başkent Karakas'ta basına açıklamalarda bulunan Lopez, küçük olaylar dışında seçim sürecinin barışçıl şekilde sona erdiğini söyledi.

Venezuela halkına teşekkür eden Lopez, "Tüm lojistik ve seçim operasyonları, mükemmel bir düzen ve barış içinde gerçekleşti. İnsanlar, diledikleri gibi oyunu kullandı. Bu ulusal mutabakat için herkese ve tüm kurumlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Lopez, Venezuela halkının yeni aşamaya geçtiğini kaydederek, "Venezuela halkı, cezai yaptırımları reddetti. Haksız yaptırımlara karşı ayağa kalktı. Açıkçası son seçimlerde hiç bu kadar barış ve yurttaşlık bilinci görmemiştik." diye konuştu.

Sokaklarda oluşabilecek muhtemel şiddet olaylarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Lopez, demokrasi ve barışı daima savunacaklarını söyledi.

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