  • BIST 91.855
  • Altın 228,718
  • Dolar 5,3840
  • Euro 6,0559
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Venezuela'da halk darbe girişiminde bulunan Guaido'nun aracını tekmeledi

» »
Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido'nun konvoyu vatandaşlarca protesto edildi. Konvoyu gören halk, ellerindeki cisimleri araca fırlatarak Guaido'ya tepki gösterdi.
Venezuela'da halk darbe girişiminde bulunan Guaido'nun aracını tekmeledi

ABD destekli Juan Guaido'nun konvoyu, halka "iktidarı ele geçirme operasyonuna hazır olma" çağrısı yapmasından kısa bir süre sonra bazı vatandaşlar tarafından saldırıya uğradı.

Venezuela'da yayın yapan VPI TV tarafından paylaşılan görüntülere göre, trafik ışıklarında bekleyen Guaido'nun aracını fark eden bir kişi aracı tekmelemeye başladı.

Bunun üzerine çevredeki diğer insanlar da ellerindeki cisimleri arabaya fırlatarak Guaido'yu protesto etti.

Yayınlanan videonun sonunda ise araca fırlatılan bir başka cisimden kaynaklandığı düşünülen bir duman çıktığı görülüyor.

ABD MADURO'YU SUÇLADI

​Protestocuların kimliği henüz belirlenmemiş olsa da, Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı. 

Pompeo, "Guaido'nun, Ulusal Meclis üyelerinin, vekillerin ve gazetecilerin konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz. Maduro ve destekçileri yalnızca gözdağı vermeyi biliyor. Ancak demokrasi korkutulamaz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada'da rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı23 Mart 2019 Cumartesi 14:21
  • Trump köşeye sıkıştı: Özel yetkili savcı Mueller "Rusya raporunu" bitirdi ve Adalet Bakanlığına sundu23 Mart 2019 Cumartesi 13:43
  • Kolombiya’da patlama22 Mart 2019 Cuma 10:14
  • ABD’de Fetullah Gülen üniversitesinin lisansının iptali için adım22 Mart 2019 Cuma 10:04
  • Lion Air’ın düşen Boeing 737 uçağının kaza raporu: Pilotlar el kitabından çözüm aradı21 Mart 2019 Perşembe 23:10
  • İkiz kardeşini karnında taşıyan bebek sezaryenle dünyaya getirildi21 Mart 2019 Perşembe 16:29
  • ABD'li vekil Omar: ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı21 Mart 2019 Perşembe 01:28
  • Hastaları üzerinde yıllar boyunca kendi spermini kullanmış20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
  • Bulduğu yarım milyon doları sahibine teslim ederek iş istedi20 Mart 2019 Çarşamba 09:49
  • ABD'nin 'kıyamet günü' uçaklarının bulunduğu hava üssü sular altında kaldı19 Mart 2019 Salı 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti