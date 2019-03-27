Venezuela'da halk darbe girişiminde bulunan Guaido'nun aracını tekmeledi

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido'nun konvoyu vatandaşlarca protesto edildi. Konvoyu gören halk, ellerindeki cisimleri araca fırlatarak Guaido'ya tepki gösterdi.

ABD destekli Juan Guaido'nun konvoyu, halka "iktidarı ele geçirme operasyonuna hazır olma" çağrısı yapmasından kısa bir süre sonra bazı vatandaşlar tarafından saldırıya uğradı.

Venezuela'da yayın yapan VPI TV tarafından paylaşılan görüntülere göre, trafik ışıklarında bekleyen Guaido'nun aracını fark eden bir kişi aracı tekmelemeye başladı.

Bunun üzerine çevredeki diğer insanlar da ellerindeki cisimleri arabaya fırlatarak Guaido'yu protesto etti.

Yayınlanan videonun sonunda ise araca fırlatılan bir başka cisimden kaynaklandığı düşünülen bir duman çıktığı görülüyor.

ABD MADURO'YU SUÇLADI

​Protestocuların kimliği henüz belirlenmemiş olsa da, Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu suçladı.

Pompeo, "Guaido'nun, Ulusal Meclis üyelerinin, vekillerin ve gazetecilerin konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz. Maduro ve destekçileri yalnızca gözdağı vermeyi biliyor. Ancak demokrasi korkutulamaz" ifadelerini kullandı.