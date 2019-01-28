Venezuela'da her iki taraf orduyu kendi yanına çekmek istiyor

Siyasi krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da ülkeyi kontrol etmek isteyen her iki taraf da ordu mensuplarını kendi yanına çekmeye çalışıyor.

Bu kapsamda kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido taraftarları, kışlalara giderek askerlere broşür dağıttı.

Askerlere af öneren broşürler bazı insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olurken Guaido da bir yandan orduda kendisine sempati duyan generallerle görüştüğünü dile getirdi.

Bir kiliseyi ziyaret eden Batı destekli Guaido, ayinden sonra yaptığı açıklamada, doğrudan askerlere seslendi.

"Anayasanın yanında olma zamanı." diyen Juan Guaido, "Korkmanın ve geri çekilmenin sırası değil. Venezuela halkına saygı zamanı. Size talimat veriyorum; Venezuela halkına ateş etmeyin." ifadelerini kullandı.

Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya gelen Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, ülkesindeki "emperyalist darbe girişimi" karşısında askerlerden "birlik ve disiplin" içinde olma talimatı verdi.

Burada askerlere hitap eden Maduro, orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini söyledi.

Maduro, daha sonra askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, kuvvet komutanları ile birlikte koşuya katıldı.

Küresel bölünmenin merkezi haline gelen ve aynı anda iki farklı devlet başkanının bulunduğu Venezuela'da Guaido ve Maduro yanlılarının gösterileri devam ediyor.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, İsrail, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine destek veriyor.

Nicolas Maduro ayrıca ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.