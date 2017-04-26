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Venezuela'da Maduro karşıtı gösterilerde pasif direniş başladı

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Venezuela'da Maduro karşıtı gösterilerde pasif direniş başladı
Venezuela'da devlet başkanına karşı dördüncü haftasına giren gösterilerde pasif direniş başladı. Göstericiler, 12 saat boyunca ülkenin her yerinde hayatı durdurmayı planlıyor.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devlet başkanı Nicolás Maduro'ya karşı dördüncü haftasına giren gösterilerde bugün strateji değişikliğine gidildi. Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası bugün ülke genelinde pasif bir direniş başlattı. Venezuela'da daha önce hiç denenmemiş olan pasif direniş eylemin amacının Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak olduğu bildiriliyor.

12 SAAT HAYATI DURDURACAKLAR

MUD'un çağrısıyla sokağa çıkan göstericiler sabah saatlerinde bir araya gelerek başkent Karakas'ta ana bulvarları ve otoyolları kapattı. Göstericiler 12 saat boyunca ülkenin her yerinde hayatı durdurmayı planlıyor. Miranda eyalet valisi ve muhalefetin eski başkan adayı Henrique Capriles Twitter hesabından "Ülke genelindeki pasif direniş bay Maduro anayasaya saygı gösterene ve yaptığı darbeyi durdurana kadar devam edecek." açıklamasını yaptı.

Venezuelada muhalefet erken seçim yapılmasını, 2014"den beri tutuklu olan Karakas eski belediye başkanı Chacao Leopoldo López de dahil olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılması, gıda ve ilaç sıkıntısının hafifletilmesi için bir insani yardım koridorunun oluşturulmasını ve meclisin tanınmasını istiyor.

3 HAFTADA 20 KİŞİ ÖLDÜ

Protestolar Başkan Maduro'nun pazartesi günü televizyonda hükümet karşıtı bir askeri bir komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve "arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından" birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine başlamıştı.

Çarşamba akşamı yapılan gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirmiş, cuma geceyarısına kadar süren protestolarda bazı dükkanlar yağmalanmış ve yağma sırasında 11 kişi ölmüştü. Venezuela devlet başkanı Nicolás Maduro ise, toplam 20 kişinin öldüğü gösterilerin sorumlusu olarak muhalefet partilerini sorumlu tutmuştu.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, bir buçuk yıldır uyardığı Meclis'in yetkilerini Mart 2017'de anayasaya uymadığı gerekçesiyle elinden almıştı. Muhalefet kararı darbe olarak nitelemiş ve Maduro yanlısı olarak tanımladıkları Yüksek Mahkeme'nin bu kararının, diktatörlük kurma girişiminin bir parçası olduğunu savunmuştu. Mahkeme kararını geri almak durumunda kalsa da 3 hafta süren gösterilerde 4 kişi ölmüştü.

Ekonomisi giderek kötüleşen ülkede başkan Maduro ve ABD destekli sağ muhalefet arasında siyasi kriz de sürüyor.

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