Venezuela'da muhalif lider Guaido 15 yıl süreyle kamuda çalışmaktan men edildi

Hükümet denetçisi Elvis Amoroso, Guaido'nun kişisel mali beyanlarında tutarsızlıklar olduğunu ve yurt dışı ziyaretlerinin kaynağının belirsiz olduğunu gerekçe gösterdi.
Guaido ise kararı tanımayacağını söyledi. Amoroso'nun ülkenin genel denetçisi olmadığını söyleyen muhalif lider, "Ancak meşru Meclis, bir genel denetçi atama yetkisine sahip" dedi.
Guaidó 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, ABD dahil 50'den fazla ülke de onu tanımıştı.
Guaido adaylığını koyduğunda devreye girecek'
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