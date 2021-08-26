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Venezuela’da sel felaketi: En az 20 ölü

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Merida’daki iktidar Sosyalist Parti yetkilisi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ölü sayısının yükseldiğini ve yetkililerin bazı bölgelerde telefonların yeniden çalışması için uğraştıklarını söyledi.
Venezuela’da sel felaketi: En az 20 ölü

Merida’daki iktidar Sosyalist Parti yetkilisi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ölü sayısının yükseldiğini ve yetkililerin bazı bölgelerde telefonların yeniden çalışması için uğraştıklarını söyledi.

Merida Valisi Ramon Guevara daha önce yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürürken, 1.200’den fazla evin yıkıldığını ve 17 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Democratic Action muhalefet partisi üyesi Guevara, “Bu durumu siyasi veya ideolojik hale getirmeyelim. Hepimiz soruna çözüm arayalım” dedi.

Guevara’nın verdiği bilgiye göre Tovar, Bailadores, Zea ve Santa Cruz de Mora da dahil olmak üzere selden etkilenen bölgedeki bazı kentlerde sel sularının trafolara zarar vermesi nedeniyle elektrik verilemedi.

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