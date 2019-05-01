Venezuela'da son durum - Pompeo: Askeri harekat mümkün, gerekirse ABD bunu yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da askeri harekatın mümkün olduğunu söyledi. Pompeo, "Gerekirse ABD bunu yapacak" dedi.

Fox Business Network Televizyonu'na konuşan Pompeo, bununla birlikte ABD'nin Venezuela'da iktidarın barışçıl biçimde devrini tercih edeceğini de söyledi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki olayları "çok yakından" izlediğini, ülkesinin Venezuela halkının ve özgürlüklerinin yanında olduğunu belirtmişti.

Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için büyük bir gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Guaido bugünkü 1 Mayıs kutlamalarının ve düzenlenecek mitingin, ülkenin tarihinde düzenlenecek en büyük 1 Mayıs mitingi olacağını söyledi.

Maduro: Askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

Nicolas Maduro ise Juan Guaido'nun dünkü "askeri darbe girişiminin" başarısızlıkla sonuçlanacağını ve muhalif liderin kendisine karşı orduyu yanına alamadığını belirtti. Televizyondan halka hitap eden Maduro, "Darbe girişiminin arkasındakiler adalete teslim edilecek" dedi.

100'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalarda onlarca Ulusal Muhafız. muhalif eylemcilerle saf tutmuştu.

Guaido; ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesi dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici lideri olarak tanınıyor.

Rusya, Çin, Türkiye ve üst düzey ordu mensupları tarafından desteklenen Maduro ise iktidarı rakibine bırakmayı reddediyor.

Maduro ne dedi?

Etrafı komutanlarla çevrili halde televizyonda konuşan Maduro, protestocuların "ağır suçlar" işlediğini ve bunların "cezasız kalmayacağını" söyledi.

Hem Guaido hem de Maduro'nun taraftarlarını sokağa çağırması nedeniyle, ekonomik kriz, kronik elektrik kesintileri ve yaygın gıda sıkıntısı yaşanan ülkede yeni şiddet olaylarından kaygı duyuluyor.

Maduro televizyondaki konuşmasında yine ABD'ye yüklendi ve Washington'ı kendisine karşı komplo düzenlemekle suçladı. Venezuela lideri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir uçağın kendisini Küba'ya götürmek üzere pistte beklediği iddasını da reddetti.

Pompeo "Pistte bir uçakları var. Anladığımız, bu sabah (Salı) ayrılmaya hazırdı. Ruslar kalması gerektiğini söyledi." dedi.

Salı günü neler yaşandı?

Salı günü erken saatlerde Guadio'nun yayımladığı üç dakikalık videoda, muhalif lider askeri üniformalı adamların yanında duruuyordu. Guaido videoda başkent Karakas'taki "cesur askerlerin" desteğine sahip olduğunu iddia etti.

2014'ten bu yana ev hapsinde tutulan bir başka muhalif lider Leopoldo Lopez ile yan yana görülen Guadio, Venezuealılara sokaklarda kendilerine katılmaları çağrısı yaptı.

Gün boyunca her iki tarafın destekçileri Karakas'ın farklı yerlerinde toplandı ve Guaido taraftarları ve orduya ait zırhlı araçlar arasında çatışmalar oldu.

Taş atan protestoculara gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale edildi. Bir videoda bir askeri aracın eylemcilerin üzerine sürüldüğü görüldü.

Muhaliflerin denetemindeki Ulusal Meclis'in Başkanı olan Guaido, kendisini geçen Ocak ayında ülkenin geçici lideri ilan etmesinden bu yana, Venezuela Ordusuna kendisine destek verme çağrısı yapıyor.

Guaido, son seçimin tartışmalı olması nedeniyle Maduro'nun devlet başkanlığı makamını haksız bir şekilde işgal ettiğini savunuyor.

Dünkü çatışmalar, ülkede yılbaşından bu yana yaşanan siyasi krizdeki en şiddet dolu gündü. Sağlık görevlileri, ikisi gerçek mermilerle olmak üzere 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şiddet olayları sırasında bazı haber ajansları ile BBC ve CNN'in yayınları kesildi.

Daha sonra ise muhalif lideri Lopez'in ailesiye birlikte önce Şili, daha sonra da İspanyol Büyükelçiliklerine sığınmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Amerikan Federal Havacılık Kurumu, Amerikan yolcu uçaklarının Venezuela hava sahasında 8 bin metrenin altında uçmamaları ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle tüm Amerikan havacılık şirketlerinin 48 saat içinde ülkeden çekilmesi çağrısı yaptı.

Trump ayrıca Küba'ya, Küba Ordusu'nun Maduro'ya verdiği desteği derhal kesmemesi halinde "en üst düzey yaptırımları" ve "tam ve kapsamlı bir ambargo" uygulama tehdidinde bulundu.

Erdoğan: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda Türkiye'nin Venezuela'daki son gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız" ifadelerini kullandı.