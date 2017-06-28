 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.618
  • Altın 141,102
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,9960
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABRTK'deki grev askıya alındı

Venezuela'da yüksek mahkeme binasına helikopterli saldırı

» »
Venezuela'da yüksek mahkeme binasına helikopterli saldırı
Venezuela'da Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına çalıntı polis helikopteriyle saldırı düzenlendi.

Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, çalıntı polis helikopterindeki saldırganların önce İçişleri Bakanlığına 15 el ateş açtığını, daha sonra Yüksek Mahkemeye yönelerek binaya ve binayı koruyan ulusal muhafız ekibine İsrail yapımı dört el bombası attığını kaydetti.

Saldırı düzenlendiğinde İçişleri Bakanlığında resepsiyon için 80 kişi bulunuyordu.

Villages, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Helikopterdekilerin ateş açtığını ve el bombası attığını belirten Maduro, saldırıda kimsenin zarar görmemesinin büyük şans olduğunu vurguladı. 

SALDIRGANDAN TEHDİT

Saldırıyı adının Oscar Perez olduğunu söyleyen bir kişi üstlendi.

Perez, arkasında askeri üniformalı, yüzü maskeli ve silahlı oldukları görülen kişilerle yaptığı açıklamada, "İki seçeneğimiz var: ya yarın vicdanımız ve halk tarafından yargılanacağız ya da bu yozlaşmış hükümetten kendimizi kurtarmak için bugün eyleme geçeceğiz." dedi.

Yetkililer, söz konusu kişiyi aramaya devam ediyor.

Nisan ayından bu yana hükümet karşıtı protestolara sahne olan Venezuela'da dün,  Aragua eyaletinin Maracay kentinde göstericiler, hükümet binalarını ateşe vermiş, aralarında eczane, süpermarket ve fırının da olduğu 68 dükkanı yağmalamıştı.

Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongrenin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Göstericilerle polisler arasında son üç ayda çıkan çatışmalarda 70'ten fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 37 ülkede 40 bin kişiyle yapılan ankete göre Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi28 Haziran 2017 Çarşamba 10:46
  • Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Awad’tan yüksek mahkemenin seyahat yasağı kararına tepki28 Haziran 2017 Çarşamba 09:39
  • Yabani otların öldürülmesi için kullanılan tarım ilacı Roundup ABD'de kanser izleme listesine alındı28 Haziran 2017 Çarşamba 09:37
  • Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi28 Haziran 2017 Çarşamba 09:35
  • Trump'tan, İrlanda'nın yeni başbakanına tebrik28 Haziran 2017 Çarşamba 09:29
  • ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford Afganistan'da28 Haziran 2017 Çarşamba 09:05
  • Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ABD'de28 Haziran 2017 Çarşamba 09:03
  • Arjantin'de otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü27 Haziran 2017 Salı 12:22
  • ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan vize yasağı açıklaması27 Haziran 2017 Salı 12:07
  • Türklerin ABD Başkanı Trump hakkında ne düşündüğü ortaya çıktı27 Haziran 2017 Salı 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti