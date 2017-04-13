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Venezuela'daki gösterilerde ölenlerin sayısı artıyor

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Venezuela'daki gösterilerde ölenlerin sayısı artıyor
Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Yüksek Mahkemenin geçen ay Kongrenin yetkilerini elinden almasının ardından ülkenin batısındaki Barquisimeto kentinde düzenlenen protesto gösterilerine katılan 14 yaşındaki bir çocuk ile 36 yaşındaki bir kişi vurularak öldürüldü.

Muhalefet milletvekillerinden Alfonso Marquina, karnından vurulan 14 yaşındaki Brayan Principal'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Yerel yetkililer de Principal'ın ölümünden hükümetin silahlı destekçilerini sorumlu tuttu.

Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada da protestolarda 36 yaşındaki bir kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Bu arada, muhalefet liderleri, ertelenen belediye seçimlerinin düzenlenmesi için tarih belirlenmesi çağrısında bulundu.

Daha önce de 7 Nisan'da Carrizal kentinde düzenlenen protestolara katılan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Jairo Ortiz ile Valencia kentinde 11 Nisan'daki protestolarda da 20 yaşındaki Daniel Quliz vurularak öldürülmüştü.

Kongrenin yetkilerinin elinden alınmasıyla iki hafta önce başlayan hükümet karşıtı protestolar, muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine alevlenmişti. Protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı.

Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunurken, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.

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