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Venezuela’dan ABD yaptırımlarına tepki: Ordudaki yurtseverleri hedef alıyor

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Venezuela Dışişleri Bakanlığı, dün ABD tarafından ülkenin askeri yetkililerine karşı açıklanan yeni yaptırımlara tepki gösterdi.
Venezuela’dan ABD yaptırımlarına tepki: Ordudaki yurtseverleri hedef alıyor

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, dün ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan ülkeye yönelik yeni yaptırımları kesin bir biçimde reddettiklerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Venezuela hükümetinin ABD’nin askeri yetkililerine yönelik yaptırımları kınadığı belirtilerek bu yaptırımların ülkenin meşru kurumlarına bağlı kalanlara karşı uygulandığını belirtti.

Açıklamada “Venezuela anayasal hükümetin ve anayasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan Washington’un başarısız stratejisi çerçevesinde ABD hükümeti tarafından Venezuela ordusuna karşı açıklanan tek taraflı tedbirleri kesin bir biçimde reddetmektedir” denildi.

Açıklamada “ABD yönetimi böylelikle Venezuela’nın anayasası, egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana tutum alan ordudaki yurtseverlere zarar vermeyi amaçladığını teyit etmektedir” denildi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı uluslararası kamuoyuna da ülkeye karşı emperyalist saldırganlığı durdurmak üzere BM yasalarına bağlı kalma çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı dün Venezuela ordusundan 6 üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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