Venezuela'ya giden heyette yer alan AKP'li Bayram: 1-2 koli maske ve kit vardı, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

“Bir iki koli maske ve kit vardı. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri götürdük, baklava götürdük, onu da mı anlatalım”

Türkiye-Venezuela Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da katıldığı Venezuela ziyaretine ilişkin olarak, “Bir iki koli maske ve kit vardı. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri götürdük, baklava götürdük, onu da mı anlatalım” dedi. AKP'li Bayram, parlemento seçimlerini gözlemlemek için Venezuela’ya gittiklerini belirtirken, Yıldırım’ın gezmek için heyete katıldığını söyledi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan AKP'li Bayram, , iki YSK üyesinin de yer aldığı heyetin 4 Aralık 2020’de THY’nin tarifeli bir seferiyle Venezuela’ya gittiğini söyledi. Masrafları TBMM’nin karşıladığını vurgulayan Bayram, Yıldırım ve iki iş insanının aynı uçakla fakat kendi imkanlarıyla katıldığını kaydetti. Bayram, iş insanlarının hem ülkeyi görmek, hem hayır işi için geldiklerini ifade etti.

Bayram, heyetin 6 Aralık’ta seçim sandıklarını gezdiğini, 7 Aralık’ta Maarif Vakfı’na bağlı iki okulu gezip akıllı tahta ihtiyacını karşıladığını, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanedeki yanık ünitesini açtıklarını ve Filistin Camisi’nin ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

AKP'li Bayram, maske ve kit tartışması için "Giderken kendileriyle beraber 1-2 koli maske ve kit vardı. Gümrüklük iş değil. Tırlar veya gemilerle ihraç edilen mal değil. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri de götürdük, onu da mı anlatalım? Baklava götürdük, onu da mı anlatalım?” dedi.

Maske ve kitlerin Türk iş insanları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Bayram, “İhracat babında düşünmemek lazım. Erkam bey hayırsever bir iş adamıdır. Başbakanımızın oğludur. Bir insanı karalamak veya niyet okumak hiçbir Türk vatandaşına yakışmaz” dedi.

Yıldırım’ın bu ülkede yatırımı olmadığını savunan Bayram, ne şekilde davet edildiği sorusu üzerine “Ben Erkam ve Binali beylerin avukatıyım. Venezuela’ya hiç gitmemiş. ‘Buyrun gelin’ dedik” diye konuştu.

CHP'li Kılınç: Maskeye ihtiyaç yoktu

Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç ise gezide Yıldırım’ı bir kez gördüğünü belirtirken, Venezuela’da Koronavirüs oranlarının düşük seyrettiğini ve çok az maske takıldığını anlattı.

CHP’li Kılınç, Venezuela’nın Türkiye büyükelçisinin daveti üzerine heyete katıldığını ve seçimleri izlediğini belirterek, “Biz giderken dört kişiydik. Uçakta Binali Yıldırım’ın oğlunu görmedim. Ancak aynı uçakta olduğumuz anlaşılıyor. Otelde otururken, baktım işadamlarıyla çok ilgileniyorlar. ‘Kim bu?’ dedim. Dediler ki: Binali Yıldırım’ın oğlu. Orada o kadar gördüm" dedi.

Maske ve kit kolisi görmediğini anlatan Kılınç, “Bana yardımdan söz edilmedi. Ben AKP’lilerle muhatap olmadım. Yıldırım’ın oğluyla diyalogum olmadı” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"Kokain, önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergâh çalışması. ABD’de uyuşturucuyla mücadele çok güçlü ve baskın karakter. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Kolombiya’dan oradan geçirmek çok kolay, yeni adres. Venezuela’da sıfır kontrol. Buraya döneceğiz bir de bize gelen kokainler diyorsunuz ya. Avrupa’da kokainin fiyatı çok ucuz, 45 bin eurolarda kilosu. Türkiye’de çok pahalı, esas pahalı olan yer Orta Doğu.

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası."