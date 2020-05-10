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Venezuela'ya saldırı ekibinde yer alan ABD'liler hakkında tutuklama kararı

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Venezuela'ya saldırı ekibinde yer alan ABD'liler hakkında tutuklama kararı
Venezuela'ya saldırı ekibinde yer alan ABD'liler hakkında tutuklama kararı

Venezuela mahkemesi, ülkeye deniz yoluyla sızma girişimindeki ekipte yer alan iki ABD'liyi tutuklama kararı verdi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Terörizm ve İlişki Suçlara Yönelik 4. Mahkeme, ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry hakkında terörizm ve yasadışı silah ticareti suçlamalarından dolayı serbest bırakmama kararı almıştır" denildi.

Açıklamada 10'dan fazla kişinin de tutuklamalara dahil olduğu belirtildi.

Venezuela Başsavcılık Ofisi, cuma günü ABD'li özel askeri şirket Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ve ülkeye saldırı teşebbüsüne dahil olan diğer 21 kişi hakkında tutuklama emri çıkarmıştı

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, 3 Mayıs tarihinde bir grup paralı askerin Kolombiya'dan Venezuela'ya deniz yoluyla sızma girişimini püskürttüklerini duyurmuştu. Saldırıya yönelik operasyonda 8 paralı asker öldürülmüş, 7 paralı asker tutuklanmıştı.

Saldırıya dahil olmak için Silvercorp şirketi tarafından işe alınan Luke Denman, soruşturmada Caracas hava alanını ele geçirmek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu buradan ABD'ye kaçırmak için görevlendirildiğini belirtmişti.

ABD'li Washington Post gazetesi, ABD destekli "muhalefet" lideri Juan Guaido'nun Maduro'nun devrilmesi için Silvercorp şirketiyle Ekim 2019'da  213 milyon dolarlık sözleşme imzaladığına ilişkin belegeleri yayınladı.

Beyaz Saray Güvenlik Konseyi ve ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptıkları açıklamada, Washington'ın Venezuela'ya saldırı girişimine dahil olmadığını savundu. ABD destekli Kolombiya hükümeti de, saldırıya dahil olduklarına ilişkin suçlamaları yalanladı.

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