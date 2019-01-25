Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız

Venezüella Devlet Başkanı Maduro,Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ülkede son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek" ifadesini kullandı.

'BAŞKENTTE 1 MİLYON CHAVEZCİ YÜRÜDÜ, DÜNYA BASINI GÖRMEDİ'

Avrupa ve ABD medyasının, gerçek dışı haberler yayınlayarak manipülasyon yapmaya çalıştığına değinen Maduro, bazı yayın organlarının seneler önceki görüntüleri şimdi oluyormuş gibi vererek tek taraflı davrandığını belirterek ''Caracas'ta 1 milyon Chavezci yürüdü, ama bunu kimse görmedi'' ifadelerini kullandı.

'ABD İLE DİĞER İLİŞKİLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Ülkesinin ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesinin petrol ticaretini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız" yanıtını verdi.

'TEK KALKANIMIZ ANAYASA'

Elindeki anayasa kitapçığını gazetecilere gösteren Maduro, ''Elimizdeki tek kalkan budur'' dedi. Maduro ayrıca muhalefetle diyalog kanalını her zaman açık tuttuğunu belirtti.