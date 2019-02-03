Venezüella yeni bir Vietnam olur mu?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'da Amerikan ordu birliklerini kullanma seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

ABD'deki CBS News kanalına konuşan Trump, Venezüella'da ABD Silahlı Kuvvetleri'ni kullanma seçeneğini dışlamadığını ifade etti.

Röportaj sırasında gazeteci, "Sizi Venezüella'da Amerikan askerlerini kullanmak zorunda bırakacak olan şey ne? Ulusal güvenlik çıkarı nedir?" sorusunu sordu.

Soru üzerine Trump, "Bunu konuşmak istemiyorum. Fakat bu şüphesiz seçeneklerden biri" yanıtını verdi.

Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yapmıştı.

Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada ise ABD'nin darbe ile ülkeyi sömürgeleştirmeye hazırlandığını açıklamıştı.